活化100公頃綠地 林智堅宣布新竹市將打造31座公園

林智堅宣布竹市將打造31座公園，活化100公頃綠地。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-10-31 17:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅宣布，今後將繼續打造31座公園、活化100公頃綠地，希望為讓更多市民理解城市擘畫的願景，他將「持續做對的事」，要用綠地活化持續改變這座城市。

記者會現場邀請到2018國際景觀建築協會傑出大獎得獎人潘一如、中原景觀學系系主任彭文惠，一同分享他們對城市改造的理念，櫻花爺爺楊根棟也到場參與，一同見證林智堅用四年改變一座城市。

「公園與我們息息相關！」林智堅提出四大公園改造的特色，首先要設立無障礙設施，打開阻隔，創造友善空間，方便所有市民進入，第二是對樹木的保存與尊重，因為綠色植物是構成公園最關鍵要素，第三是用創意、趣味性，增添吸引民眾卻不破壞地景的設施，如共融式遊具，第四則要提升周邊生活品質。

林智堅以中央公園為例，指出過去中央公園有許多阻隔，但現在每到假日都有很多小孩聚集，體現了兒童城市的特色，鳥巢式的盪鞦韆也對身障朋友友善；此外，樹林頭公園原是國防部眷村，長久閒置未經整理甚至發出惡臭，市府與國防部合作將其改建為樹林頭公園，並設立有椅背的公園椅，讓民眾在此休息交流情感。

他也以1916年設立的新竹公園為例，指出新竹公園是台灣社會的重要資產，也是海拔最低賞櫻花的地方，但過去新竹公園分為六個局處管理，缺乏統一規劃，他上任後重新整理，讓三千多顆樹有自己的身分證，並把樹木重新種在對的位置，整體景觀顯現，如原本被游泳池擋住的八十年老茄苳樹，近日重現光明，他驕傲的稱其可媲美台東的金城武樹。

「對的事情要繼續往下做！」林智堅說，他對公園的改造讓民眾很有感，未來他會繼續用公園來改變城市，預計計畫完成後，將為新竹市增加共一百公頃的綠地，讓公園遍佈這座城市。

「人開不開心，跟有沒有接觸綠地有關係。」中原景觀學系系主任彭文惠表示，公園是城市中重要的空間，且具有防災功能，但過去公園普遍設計封閉，她指出，好的公園應產生在地特色，當公園設計得好、觀念正確，公園就有潛力很為城市中的重要角色。

「做公園二十幾年，從沒有遇上首長如此仔細」國際景觀建築協會傑出大獎得獎人潘一如表示，公園以前往往被當做公共空間管裡，但林智堅卻把公園當家園，還邀她一起診斷新竹公園的三千多顆樹木，她更從樹木身上看到城市的歷史發展和未來。