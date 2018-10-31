中市議員陳本添成立競總 盧秀燕站台高喊：后里這一席很重要

陳本添舉行競選總部成立茶會，台中市長候選人盧秀燕到場支持，呼籲選民「后里這一席很重要」！（記者歐素美攝）

2018-10-31 17:26

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市議員陳本添今天成立競選總部，市長候選人盧秀燕到場站台，高喊：「后里這一席很重要」，呼籲支持者1人拉10票，集中選票讓陳本添連任，盧秀燕還說，后里過去很多經費及建設都被疏忽，當選市長將全力支持陳本添「興建長青會館」等政見。

陳本添今天在后里舉行競選總部成立茶會，台中市長候選人盧秀燕、國民黨中常委楊瓊瓔、市黨部主委陳明振、立委江啟臣夫人劉姿伶及后里區多位里長皆到力挺。楊瓊瓔更賣力助講，疾呼「市長支持3號盧秀燕，議員支持4號陳本添」！

盧秀燕也表示，「后里一定要集中選票，唯一支持陳本添」！稱讚陳本添多年來默默奉獻服務，過去籌辦長青學苑，但是他個性低調，不太會宣傳，希望大家全力當他的後盾，一定要讓陳本添當選連任；陳本添提出的興建長青會館政見，她當選市長後一定全力推動。

盧秀燕並指出，后里焚化爐回饋金，因市府刪減預算，竟比去年減少4000萬元，對后里居民非常不公平，她支持陳本添的提案建議「恢復原有額度」。

陳本添說，后里不能沒有議員！后里焚化爐回饋金大幅縮水，他與多位里長抗議後，市府才撥3000多萬元出來。日前他與盧秀燕合辦政見說明會，因人數爆滿，不想再勞動支持者，才以簡單茶會代表競選總部成立，拜託豐原、后里選區鄉親全力支持盧秀燕及陳本添。