他宣傳「以核養綠」公投 藍營議員老實說…

2018-10-31 16:29

〔記者蔡文居／台南報導〕「以核養綠」公投發起人黃士修今天與周柏吟到台南宣傳「以核養綠」公投，並與台南市議員王家貞、蔡育輝一起召開記者會，呼籲請大家一定要領公投票，支持「以核養綠」公投。不過，蔡育輝則坦言，以他在鄉下的了解，很多人不知道什麼是「以核養綠」公投，「我講老實話，你不要傷心」，這要通過公投很困難，但他一定會全力支持。

黃士修今天下午也拜訪國民黨台南巿長候選人高思博。高思博表示，這是繼愛家3公投之後，持續支持的公投案，因為公投是人民最後的手段，這一票將影響台灣未來走向，決定著下一代孩子的未來。他願意讓選舉過程當平台，來推動這些重要的價值理。

黃士修、周柏吟表示，民進黨以神主牌方式操弄「非核家園」，毀了台灣的藍天白雲和青山綠水，請大家一定要領公投票，支持16號公投，以實際行動告訴民進黨政府，我們不要台灣缺電、不要電費漲價、不要空氣變壞。

王家貞則表示，對黃士修、周柏吟這群年輕人常年對台灣這塊土地的關心和付出很感動，黃士修還絕食140小時，年輕人為了台灣的未來，不惜犧牲自身健康，這股精神和力量讓人動容。

蔡育輝則表示，他支持「以核養綠」公投，但對該公投感到悲觀，以他在鄉下的了解，很多人根本不知道什麼是「以核養綠」公投，也不見宣傳，一些老人家都說投票選里長、議員及市長就好，不領公投票，在這情況下，要達到500萬票的公投同意票，恐怕有困難。

黃士修則說，為了宣揚「以核養綠」理念，他們想出「民主辦桌」方式，請選民們出個小錢，不分黨派，大家一起在吃吃喝喝的過程中，交換再生能源的觀念，未來他們將會拜訪更多的縣市長候選人，也希望縣市議員能表態自己的能源立場。