台中百九對潭雅神百九！張雅旻一起掃街 廖婉如「不怕」

2018-10-31 17:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍夫人廖婉如今天上午在民進黨潭雅神提名的議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉及潭陽里里長林國印陪同下，到潭子區潭水亭觀音廟旁的菜市場掃街拜票，熱情民眾贈送菜頭及青蒜，高喊「林佳龍當選」；廖婉如開玩笑說，掃街有一般高的張雅旻陪伴，比較「不怕」，兩人還笑稱是台中百九對潭雅神百九。

台中市長夫人廖婉如身材嬌小，市議員張雅旻身材一樣袖珍，兩人今天一同掃街，廖婉如笑說，有張雅旻一般高的陪伴，比較不怕，張雅旻笑說「我號稱潭雅神百九」；廖婉如則回說「我也是台中百九」，十分逗趣。

更有趣的是，一同掃街的5人，分別為1號林義偉、2號林佳龍、3號蕭隆澤、4號周永鴻及5號張雅旻。廖婉如說，這不僅代表著「五夠讚」，也代表市府的服務是一條龍。廖婉如在掃街途中發現時，還童心未泯，要旁人喊1、2、3、4、5，5人再分別跳起來呈現波浪舞，當場玩了起來。

廖婉如代替市長掃街，獲得不少攤商及民眾熱情支持，還有人當送菜頭及蒜，高呼「當選」！廖婉如表示，每每掃街都感受到民眾的熱情，收到民眾贈送的菜頭、蒜頭代表著祝福，這也表示佳龍努力一步步拉近城鄉差距，民眾也感受到認真的市長、進步的台中。

媒體詢問廖婉如好像掃街有點「燒聲」，廖婉如說，因為她不喜歡用麥克風跟民眾說話，比較喜歡直接跟民眾近距離對話，一來能接近民眾，也能傾聽到民眾的心聲，透過一一握手、問候，希望能把握與攤商、市民們交流、互動，讓著有溫度的雙手和問候，一直持續在民眾心中。