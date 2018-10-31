鄭朝方不為人知的一面「不經意」直播分享選舉大小事

2018-10-31 16:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競選團隊，開始以「朝方的戰鬥日常」為主題，展開「不經意」的現場直播，將朝方在行程中不為人知的一面，與臉友分享，贏得臉友熱烈回響。

像是鄭朝方早上前往路口與鄉親道早的車途上，向大家分享他的早餐內容，提到他起床到出門的時間需要多久，也跟大家分享他舉辦各種活動的初衷，直接分享幕後的日常生活。徒步走訪鄉頭巷尾時，面對鄰里長輩，鄭朝方切換面對鏡頭的華語，頓時轉為客家話，親切地跟長輩請安問好。

鄭朝方表示，「朝方的戰鬥日常」是由年輕的幕僚一手策劃，希望將選舉行程中的日常分享給大家，除了在行程路途的生活大小事，也會在新竹縣的街頭巷尾，直接闡述他的政見與想法，用最直接的影像、語言與感受，與鄉親拉近距離。

許多臉友看後為鄭朝方加油打氣，「辛苦了」、「本人超級帥」、也有臉友提醒「天冷了，多穿一件」、「不要被狗追」等。

鄭朝方表示，他的政見是視在地實際的困境，研擬後提出，因此在「朝方的戰鬥日常」直播內容裡，除了分享他的生活大小事，更重要的是，當他走在新竹縣各個角落，他要在未來政見落實的現場，直接跟大家說明他的想法，用最直接、具體的方式，讓政見和縣民面臨的問題接合在一起。

鄭朝方強調，他的政見是以人為本，當他與鄉親面對面時，看見鄉親的生活環境與與聽見鄉親的心聲，他更加堅信，新竹縣民期待改變的心境已是迫不及待，接下來他會持續直播，用最親近的距離丶最生活化的方式，看見最有溫度的鄭朝方，邀請大家一起改變新竹縣。