不准「意識形態」上街挨轟 韓國瑜改口了...

韓國瑜（右）說當選後不准「意識形態」上街抗議，下午他與國民黨新北市長參選人侯友宜（左）參加挺議會新人「水龍頭連線」時改口了。（記者王藝菘攝）

2018-10-31 16:04

〔記者鍾泓良／台北報導〕高雄市長候選人韓國瑜29日接受媒體訪問時，表示未來如果當選高雄市長，將禁止一切政治性及意識型態的集會遊行，被批是限制人民集會結社自由及言論自由。韓國瑜今天到台北與國民黨新北市長候選人侯友宜及新北市議員站台時受訪表示，將來當市長，他希望「經濟100分 政治0分」，如果憲法賦予人民權利有陳情及集會的自由就不會阻擋，「我們又不是獨裁者」，但會採取道德勸說，拜託高雄不要再搞意識形態跟政治了，280萬的民眾都要捲起袖子，對經濟打拚。

韓國瑜29日接受「中時電子報」《無色覺醒》選戰節目專訪，在談到該如何應對課綱影響學生身分認同問題時，韓國瑜說，未來當選高雄市長後，將禁止與「意識形態」有關的請願或抗議等活動上街頭。

韓國瑜還說，當上高雄市長最重要的一件事情，就是政治、意識型態的抗議通通不准在街頭出現，「環保可以抗議、教育可以抗議，治安不好都可以抗議，你都可以抗議，唯一意識形態，對不起，通通不准」，且無論是獨立或是統一運動皆同，他強調「經濟100分，政治0分」、「高雄這2、30年來被意識形態纏的喘不過氣來。」

相關新聞

韓國瑜：當選後不准「意識形態」上街抗議