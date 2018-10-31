力挺林佳龍連任 蔡英文：再4年台中會很不一樣

2018-10-31 16:14

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文今日到台中市，與市長林佳龍及數百位里長進行午餐會。蔡英文表示，林佳龍以治理國家的眼光來治理台中，現在台中社福制度、交通、智慧城市等各項建設發展迅速，再4年，台中會很不一樣，也是帶著台灣往前走的力量；台灣要脫胎換骨，林佳龍連任是中部發展的關鍵。

里長午餐交流會中午在林佳龍競選總部舉行，共有200多位里長參與，蔡英文現場分享林佳龍上任以來推動的市政成果，里長也熱烈回應，高喊「林佳龍凍蒜、蔡英文加油」。

蔡英文大力肯定台中「托育一條龍」制度是全國典範，並表示，中央政府也投入百億元，讓準公共化政策補助在全國一起實施，希望所有年輕人敢生養得起。她也說，經過長期觀察，林佳龍有治理國家的格局和願景，並以治理國家的眼光來治理台中，讓這座城市發展在對的軌道上，且每一件政策複製到其他縣市都是可行的。

蔡英文指出，國際評等機構看台灣經濟，認為需要加強基礎建設，所以中央花很多心力，前瞻基礎建設計畫以軌道為重，現在台中有「大台中山手線」，加上捷運系統延伸彰化、南投，大台中未來發展可期；另外，中央5+2產業創新計畫中，成長最快的就是台中精密機械產業，因為「智慧製造」助攻，產值已經破兆，也帶動地方就業。

她強調，台灣要脫胎換骨，林佳龍連任是中部發展的關鍵，現在有些施政對未來發展相當重要，再給林佳龍4年，台中會很不一樣，也是帶著台灣往前走的重要力量。

林佳龍則指出，台中獲中央補助建設經費共3432億元，包括「大台中山手線」、捷運綠線、藍線延伸、三環交通連結及水利建設等，小英總統是實在做事的人，她「做很多畚箕，說不到一湯匙」。

他也表示，現在說青年北漂、南漂，台中已躍升第二大城，青年人都漂到台中，感謝中央補助相挺讓托育、托老等社會福利升級，讓台中成為宜居城市。他希望民眾了解台中的好，繼續支持，選做事的人、做事的政府。