「藍天再現」看板訴求反空污 綠將南瑤宮前砲轟騙很大

2018-10-31 16:33

〔記者湯世名／彰化報導〕最近彰化街頭出現許多「藍天再現」的立牌，訴求「反空污、顧健康」，民進黨彰化市民代表楊富鈞今天為此在彰化市南瑤宮指出，過去反國光石化時，國民黨不知在哪，選舉到了才以政治語言來操作，難道選舉結束，縣民的健康就不再重要？請來媽祖面前講清楚說明白。

參選縣議員第一選區的楊富鈞指出，過去反國光石化、反台化與反空污活動時，國民黨都消失不見，如今選舉到了，才企圖以「藍天」的政治語言來做選舉操作，空氣問題就是安全問題，難道國民黨在選舉期間才關心縣民的安全？11月24日選舉結束，縣民的健康就不再重要？人在做天在看，他要求國民黨來媽祖面前講清楚說明白。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民則呼籲，應選出真能爭取國人呼吸乾淨空氣與不再任意讓有毒煤灰毒化彰化海岸及陸地環境的民意代表。今年11月3日、11日與18日將分別在台北凱道、高雄市與台中市舉辦反空污大遊行，呼籲大家一起來參加。現場民眾則把看板放置地面踩踏並高呼國民黨騙很大。

國民黨彰化縣黨部則回應指出，記者會現場有民眾毀損文宣看板，黨部保留法律追訴權，此外，民進黨執政造成中火火力全開，中部空污嚴重，難道這是國民黨的錯？國民黨負責的提出反空污公投，卻遭中選會刁難；反空污、顧健康是大家都會支持的，不是選舉到了才被某陣營或政黨拿出來抹黑，選民心中自有定見。

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