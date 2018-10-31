柯文哲今公布首波競選帳目 叫陣對手也趕快公布

2018-10-31 16:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今下午出席競選總部財務監督委員會記者會，公布7月3日至9月30日期間競選支出項目，合計1513萬5456元。柯並隔空向對手陣營喊話，之前說要辯論才公布財務，既然昨天已經決定了辯論日期，「太好了！請他們趕快也公佈（競選帳目）吧！哈哈！」

柯文哲26日在臉書公布「財務監督委員會」委員名單，7名來自市府、競選團隊、海選的委員擔任競選財務把關角色，名單攤開包括競選辦公室顧問陳雨鑫、市府顧問（市長室主任）李文宗、執業會計師顏國隆、台灣社會影響力研究院理事長吳嘉沅、金融業從業者蔡寶得、執業律師許峻鳴、執業會計師周銀來。其中周銀來同時也是柯2014年競選辦公室簽證會計師。

今下午柯文哲出席財務監督委員會首波公布競選帳務記者會，吳嘉沅代表致詞表示，將從「態度、深度、廣度」3個向度建構制度，由以人立信，走向以制度立信，以前是競選團隊自律，選後才公布帳目，現在則是加上他律，從事前就參與其中，建立更好的制度和典範。

柯文哲致詞表示，對他來說，選舉是改變政治文化的社會運動，既然他認為選舉費用太高，是台灣政治敗壞開始，就從自己開始嘗試改變，這次他把房子拿去抵押2千萬，加上群募4千萬，共約6千萬，目前沒有打算再募款。

柯表示，以前都是募款委員會，而他則是組一個財務委員會，檢查金流進出，以前只有公布項目，現在由委員看這項目合不合理，當作一種公民運動 建立一種監督選舉財務的公民運動。他笑說這幾個海選來的委員，他連名字都不知道，但這也是實驗，不敢說一次可以做到位， 就逐步改進給社會公評。

柯最後也哈哈笑說，之前對手說辯論才要公布帳目，既然昨天已經決定辯論時間，「請他們趕快也公佈（競選帳目）吧！哈哈！」

競選總幹事小野也接話呼籲對手應盡快公布帳目。小野表示，這次會特地修改行程配合其他陣營舉辦辯論會，因為柯就像照妖鏡，他的每個動作都照出過去的不對，過去不敢公布財務，因為充滿勾結跟弊病，這次讓海選來的會計師來看帳，清清楚楚。

不過，柯文哲過去面對辯論邀約，皆託辭「11月8日請假後再專心選舉」，此次卻親自出席競選辦公室財務監督委員會，媒體問柯，是否因前次選舉都是當時的競選總幹事姚立明負責開記者會，事後卻反批柯帳目不清楚，所以索性親自坐鎮？柯對此僅說，時間由財務委員會決定，自己只是向市府請假兩小時。

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