楊翠代理促轉會主委挨告 行政院：司法權不宜介入

2018-10-31 15:24

〔記者溫于德／台北報導〕行政院長賴清德本月中核派促轉會專任委員楊翠出任代理主委，遭國民黨認為適法性具爭議，具狀向台北高等行政法院聲請假處份，請求停止該人事命令執行。全案今天開庭，行政院代理人認為，賴清德核定楊翠代理屬內部人事管理，司法權不宜介入。

行政院代理人稍早表示，賴清德核定這項人事任命屬於內部人事管理措施，司法權不宜介入，且假使無人代理主委，委員會日常事務將無法繼續進行，例如召開委員會時須主委在場。

但法官問行政院代理人，依循哪一條規定、開委員會時須有主席在場？且除了主委外、難道沒有人可擔任主席？法官認為，一般開股東會議時，若缺主席，可由股東互選後出任，而現行促轉會特任委員有2位、專任委員有3位、兼任委員有4位，即便扣掉主委仍可開會，應不是問題。

行政院代理人當庭未回應，遭法官要求庭後三天內具狀陳報。

至於國民黨，律師林經洋強調，由於促轉條例賦予立法院黨團人事同意權，行政院作法已侵害黨團權利，黨團現正被迫犧牲法律上保障之固有權利，實質上已危害憲政體制，加上楊翠立場偏頗，對黨團來說具急迫危險性。

行政院代理人見狀反駁，促轉會屬合議制的獨立機關，且沒有理由認定楊翠立場偏頗或主導該會。

法官庭末諭知候核辦。