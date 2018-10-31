獨家》訪茶鄉抽籤詩 小英為台「打拚中」

蔡英文總統（左二）與民進黨南投縣長候選人洪國浩（右一）、名間鄉長候選人陳聰鑑（左一）敲響茶二指茶葉園區的幸福鐘聲。（記者劉濱銓攝）

2018-10-31 15:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨行動中常會今開拔到南投縣，蔡英文總統並先行參訪名間鄉知名茶葉園區「茶二指故事館」，在館長楊國珍的帶領下，參訪茶業文創、手採茶葉，以及抽茶籤詩，小英抽中的是「打拚中」，楊事後解籤說，籤詩意味企業應立足台灣、放眼世界，同時也代表小英正持續為台灣打拚。

民進黨行動中常會移南投舉行，會前，蔡英文總統先與總統府秘書長陳菊、全體中常委，以及南投縣長候選人洪國浩、名間鄉長候選人陳聰鑑先到茶二指參訪，了解台灣的大眾茶飲產業，以及肯定業者致力將珍珠奶茶推向海外的努力，並前往園區茶園體驗手採茶，還與洪國浩、陳聰鑑敲響園區的幸福鐘聲，預祝黨籍候選人順利當選。

茶二指館長楊國珍表示，小英總統非常推崇台灣業者發揚茶產業的努力，並對館內「搖籃曲」助眠茶的文創包裝，以及具健康概念的減脂茶相當感興趣，同時也抽了茶葉籤詩。

楊說，茶葉籤是要讓抽籤者品嚐適合的茶葉，小英總統抽中的是代表「打拚中」的鹿谷比賽烏龍茶，除為自己經過一番努力，可一嚐比賽茶之外，也與小英正持續為台灣努力打拚的情況不謀而合。