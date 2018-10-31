選將造勢、對手背後亮旗 恆春人笑「不給糖就搗蛋？」

2018-10-31 15:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕這屆恆春鎮長選舉五搶一選情激烈，爭取連任的恆春鎮長盧玉棟，早上冒風雨舉辦造勢大會，痛批主要競爭對手張榮志並闡述4年來的政績，但詭異的是，講台後方城牆，另名鎮長候選人張怡竟高舉競選旗幟，示威意味濃厚的舉動，引發不少現場民眾竊笑「是萬聖節不給糖就搗蛋？」

原定23日造勢的盧玉棟，因普悠瑪傷亡事件延期，雖然刮著強大落山風及細雨，但四年來的福利政策，仍感動不少支持者穿著雨衣也要力挺，上千支持者擠滿恆春西門廣場，展現爭取連任的強大氣勢。

盧玉棟指出，對手張榮志從漁會攤位處理、十八公墓及墾管處四通等議題，都與當地主流民意悖離，他4年來則讓鎮民的福利看得到、領得到，未來仍會秉持清廉執政拚觀光的方向，帶給地方更多福利回饋。

在舞台後方城牆「示威」的張怡，在盧玉棟造勢場合周邊舉旗，成功吸引民眾目光及討論，但她強調自己不是搗蛋鬧場，「因為我是鎮民，他是現任鎮長，所以來這裡聽政見。」

張怡指出，4年前投給盧鎮長，沒想到他上台之後，硬要在落山風季節放天燈，又關閉游泳池不給學生上課，再逼走恆春轉運站等荒謬事，特別想來聽他過去做錯的事有沒有解釋，不過只聽到是他罵議員對手見笑，還有很多撒錢政策，沒有甚麼幫助恆春進步的規劃，令人遺憾。