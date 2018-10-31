全台千座蔣介石銅像將多元處置 拆除、認養、藝術替置...

2018-10-31 15:13

〔記者李欣芳／台北報導〕根據促轉會的初步清查，全台灣有超過1000座蔣介石銅像，促轉會代理主委楊翠今天下午受訪時首度拋出，促轉會規劃對蔣介石銅像等威權象徵做多元處置，包括拆除、認養、以藝術的方式替置、以在地歷史人物做替置等。

被詢及有眷村盼能認養蔣介石銅像，楊翠說，認養也是一種方式，促轉會可能在選後公布全台清查蔣介石銅像的結果。

楊翠表示，促轉會預計選後到各縣市舉辦系列論壇，將邀請在地住民討論威權象徵與家園空間、日常生活的關係，以及研究在地歷史的人與歷史記憶的關連，將透過可合作縣市舉行社會對話，蒐集一些關於處理威權象徵能夠做的方法，凝聚出多重、多元的做法。

楊翠說，這些多元做法可能是拆除、可能是用藝術的方式轉換，或可能用在地的歷史記憶做轉換，促轉會將會找專家進行討論，最後會提到委員會進行討論，再規畫出相關的做法，不過，她說，這部分的處理也需要時間。

有關處理的程序，楊翠說，促轉會將與各機關協商，不會只有一種做法，我們會先聽各機關有什麼意見，促轉會也有一些想法，雙方會做溝通，這當然不會只提供一套做法，會討論到彼此可以做的方法。

楊翠說，認養是一種方法，藝術替置是一種方法，或者地方票選以在地的歷史人物、文學人物來替置，會把方式都羅列出來。

被詢及蔣介石銅像只有移除一個選項嗎？楊翠說，「我們沒有只有拆除這個選項，但是有包含拆除的選項」，事實上，如果只有一個選項，不用大費周章請各機關進行清查，因為促轉會希望有更多社會對話與選項。