柯文哲稱未來沒有兩岸關係 中國國台辦這樣回應

2018-10-31 15:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受彭博專訪時表示，美中對抗是未來15年的世界局勢，所以沒有所謂兩岸關係，只有美、中對抗下的台灣議題。對此，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行新聞發佈會上表示，對於個別人士的談話不予評論。

不過，馬曉光也說，推進兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程，是兩岸同胞的共同心願，也是共同責任。我們的對台方針政策是明確的，也是一貫的，有信心、有辦法、有能力通過遏制「台獨」，通過維護兩岸關係和平發展的共同政治基礎，通過擴大深化兩岸經濟文化各領域的交流合作來推動兩岸關係的改善和發展，造福兩岸同胞，攜手為實現中華民族偉大復興而努力。

此外，被問到日前新黨舉辦慶祝台灣光復73周年紀念活動，表示台獨抹不掉歷史，並警告民進黨當局誰同意美國的台海軍演，誰就是台灣的罪人。對此，馬曉光表示，新黨一直主張兩岸和平統一，堅持一個中國、反對台獨，體現了民族大義，我們對此高度讚賞，堅定支持。

馬曉光表示，1945年台灣光復回歸祖國，這是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果。兩岸同屬一個中國，台灣問題是中國的內政，絕不允許外部勢力干涉。兩岸同胞完全有能力、有智慧排除外部干擾，把民族命運掌握在自己手中。