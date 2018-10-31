催生台南首座戶外雕塑公園 候選人促東區休閒升級

2018-10-31 14:29

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市東區市議員候選人蔡筱薇，今天在巴克禮公園訴求希望在新開發的崇興路南側台糖保育林地興建南市首座戶外雕塑公園及增設東區五星級自行車觀光休閒專用道，使東區藝文休閒再升級！市長候選人黃偉哲到場贊同此升級計畫，如果他入主市府會優先列入施政進程。

陪同蔡筱薇說明政見政策的南區及永康區市議員候選人呂維胤、陳宗明也表態支持。

蔡筱薇表示，南市東區不比市區老城區有經典傳統美食、古蹟廟宇及時代建築等有利於推展觀光的元素，在新階段發展定位上，她主張東區應從既有文教特色的基礎上，提升現代藝術、當代美學潮流、都會綠色休閒等軟硬體建設，營造「文化古都」的另一種城市風貌-「現代進步都會城」，如傳統與現代兼容並蓄的日本京都，一來讓市民有更多休閒選擇；二來擴大國內、外觀光客類別與人數，使更多觀光客願意進到東區休閒消費，這有利於東區區域性商業發展。

她說，在崇興路南側的台糖保育林地，很適合作為南市第一座戶外雕塑公園，林俊憲立委已允諾會積極協調中央政府幫忙，相信藉由中央、地方的合作，可以實現夢想，打造一座讓台南人引以為傲的國際級戶外雕塑公園；未來再以此為契機，進一步推動公共藝術普及化，讓東區藝文發展再升級。

在自行車路網方面，蔡筱薇認為，東區邊緣臨近仁德區沿線，有許多重要建設及景點座落，很適合規劃休閒用自行車道串連，從鐵路地下化後的南台南站出站，可接上巴克禮公園邊界的崇興路→國立科學教育體驗未來館（行政院長賴清德與與代市長李孟諺已有政策宣示）→巴克禮公園→戶外雕塑公園→奇美博物館→十鼓仁糖文創園區。未來配合鐵路地下化後的綠色廊帶，也可以將綠色廊帶作為打造市區自行車觀光休閒路網的主幹，發展出完善的市區自行車觀光網絡。