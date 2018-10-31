決戰南台灣 柱柱姐評國民黨選情：審慎樂觀

2018-10-31 14:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前國民黨主席洪秀柱今南下屏東輔選，一早到屏東市參加榮民節紀念大會，帶動國民黨在屏東投入選戰的參選人與支持者們高喊凍蒜口號，隨後前往屏東縣長參選人蘇清泉競選總部舉辦座談會，被問到國民黨的選情，洪秀柱表示，審慎樂觀！

九合一選舉逼近，國民黨企圖在堪稱綠營鐵板的南台灣搶灘，洪秀柱受訪時痛批，民進黨在高雄、屏東執政了20、30年，尤其這兩年半來「完全執政，但民眾感到的是完全不負責任！」民進黨不得民心，就是國民黨的機會。

洪秀柱說，民進黨太會選舉了，再好的選情都可能出現變化，所以一定要審慎，國民黨從2014到2016都大敗，讓大家覺得鬱卒，但「不怕不識貨，只怕貨比貨！」，「貨一比較」大家開始對國民黨執政多了一份肯定。

洪秀柱也表示，國民黨現在沒錢、沒人，所以推出來的人選「個人魅力比組織力」更顯重要，像是韓國瑜「亂拳也能打死老師傅」，希望藉著這股力量，帶動南台灣選情，尤其在屏東，藍軍這麼艱困的選區，蘇清泉站出來正面迎戰，審慎樂觀、努力爭取民心，這是國民黨目前最重要的事。

洪秀柱預計下午繼續前往內埔鄉為縣議員參選人徐榮耀、李世淦競選總部，為國民黨提名的參選人輔選，她表示，獨木難成林，希望國民黨提名的參選人都能順利當選。

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