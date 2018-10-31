三中案被告質疑錄音譯文斷章取義 檢方建議公開勘驗

2018-10-31 14:48

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今首度開庭審理國民黨「三中案」，傳喚前總統馬英九等6名被告，檢、辯激烈攻防4小時，馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清都辯稱，當年執政的民進黨以廣電法逼迫政黨退出媒體的時空背景，國民黨有處分三中的急迫性與必要性，若不限期賣出，則中視、中廣可能被新聞局廢除執照，卻被檢方忽略而起訴；但檢方反駁，起訴書裡已載明，當時並沒有廢照的法源依據。

庭訊結束後，馬英九步出法庭時說：「對自己的清白有信心，對法院的公正有期待，其他該講的都在法庭內講了」。

馬英九指稱，民進黨一再阻隢國民黨賣掉黨產，例如2004年底中信集團辜仲瑩已和國民黨簽立購買中投公司股權的草約，還付了訂金，但隔年初，辜卻在陳水扁總統等人威嚇下不敢再碰中投，國民黨只好另找買家。

馬英九隨即將矛頭指向姚文智，指出余建新當年想要買中投公司的華夏股權，時任新聞局長姚文智發函提醒中時，若購買華夏的中視股票，會因「不當黨產」而造成權利損失。馬認為姚文智的發函沒有法源依據，目的是為了嚇阻余建新不要買中視股權。

馬強調他從政30多年來一向奉公守法、清廉自持，沒從黨產拿一毛錢放進自己的口袋，更沒有收取任何買家的錢，在黨主席職務上盡忠職守維護黨的利益，自認沒有犯罪。

張哲琛答辯時也指出，馬英九當年宣示黨產歸零，新聞局在核發中視、中廣的行政處分中，附帶條件要求國民黨在期限內退出經營，否則要依廣電法規定，廢止中視、中廣的執照。

而中時集團的榮麗公司在與中投簽約買三中後，後來反悔，不願意買中影，也放棄了中廣，若中視的交易也破局，將使契約回復原狀，維持中投經營中視的局面，就會導致違反廣電法的撤照後果，中投才會與買方余建新激烈磋商。

汪海清則強調他在會議中錄音，不是做賊心虛才錄音自保，而是每場談判前，他都會公開表明有在錄音，目的是為了防止買家在談判時提出不是事實的條件，影響到賣方的判斷，而在錄音中他說「天龍八步（層層轉賣中視股權的手法）仍有違法的可能性」也是說給買方聽的，是為了要在談判中表達賣方的難處，爭取有利的交易條件。

但蒞庭主任檢察官陳韻如反駁指出，根據錄音檔內容，汪說的天龍八步違法，是對中投內部的人說的，不是對余建新說的。她說，多位被告質疑檢方對錄音的譯文斷章取義、片段不清，檢方非常期待未來的勘驗錄音程序，為昭公信，建議法官屆時在法庭公開勘驗。

蔡正元則辯，他是協助中影處理股權交易、莊婉清掏空的危機，起訴書也間接承認是他救了中影，期間做的金流操作是商業常態，質疑檢方漠視事實，羅織罪狀，未審先斷、先入為主，藉由收押他來當馬英九三中案的證人，辦案手法「堪比明朝東廠水準，令人心寒」。