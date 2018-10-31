斗六市長選舉 林慧如打環境乾淨牌、林聖爵掃街固樁

2018-10-31 14:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市長選舉逐漸升溫，民進黨市長候選人林慧如今天獲斗六在地企業與學者推薦支持，她並打出環境乾淨牌，當選半年內，要讓斗六成為雲林最乾淨的地方；國民黨市長候選人林聖爵則是勤跑基層，全力固樁。

前國家實驗研究院院長莊哲男及德晃公司董事長許溫德等人，今天帶領斗六一群學界及產業界人士出面力挺林慧如，強調林慧如是難得的人才，為農民爭取權益，有其他候選人沒有的氣魄與勇氣，她有台灣中心思想價值，不會亂做，林慧如是唯一讓人安心的斗六市長候選人。

林慧如表示，她的核心價值就是清廉、勤政、愛鄉土，而清廉就是她的生命。

她也指出，近日挨家挨戶拜票時，發現斗六市有很多三不管地帶的髒亂點，她認為城市的環境衛生，公所責無旁貸，就算不是公所管轄區域，也應先清理再說，再找主管單位付費；她強調，如果當選市長，半年內會把環境整理乾淨，要拿到雲林縣各鄉鎮市的第一名；她更以斗南為例，過去曾被環保媽媽評為髒亂城市，後來斗南公所積極維護環境，現在街道已乾淨許多，斗南做得到，斗六也一定做得到。

國民黨斗六市長候選人林聖爵則是鴨子划水，勤跑基層，他今天中午出席信義里長施耀斐競選總部成立大會，強調選舉已到倒數階段，目前全力衝刺掃街拜票，爭取市民支持。