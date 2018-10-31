台南舊魚市場原地保留 黃偉哲：「運河珍珠」計畫扮重要角色

黃偉哲上月底提出運河觀光政策，承諾保存魚市場。（資料照）

2018-10-31 13:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府昨日正式宣布保留舊魚市場。對此，民進黨台南市長候選人黃偉哲表示，充滿歷史的魚市場在各界和市府共同努力，終於確定原址保留，未來該點也會在他推出的「運河珍珠」計畫中扮演重要角色。

黃偉哲表示，魚市場於1936年落成，後於1981年搬移到安平，原址就轉為台南市漁會辦公室使用，這段走過幾代人的歷史至今都是市民共同的記憶，不過在2016年中國城暨運河星鑽跨區段徵收案中，一度被規劃成商業用地且被徵收，幸好經過各界與市府共同努力，終於確定能原址保留。

黃偉哲強調，他在上個月底就曾提出「運河珍珠」計畫，魚市場就是其中一顆「珍珠」，是運河周遭重要觀光導覽點，未來魚市場的使用會朝向保存歷史文化的方向來規畫且與海洋的意象有關，將與現在營運中的安平魚市場遙相呼應，做整體規劃；另外，黃強調，目前台南運河盲段僅有安億橋碼頭供上下船，對遊船的動線較不便利，未來會增設遊船碼頭，讓安平遊船提供點對點的船舶運輸功能，其中舊魚市場就是應考慮設置碼頭的點位之一，讓魚市場的深度歷史結合文史導覽和觀光旅遊，成為市區新亮點。