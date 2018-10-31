輕軌、公車網 謝文進提解決竹科塞車政見

2018-10-31 13:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕為解決竹科塞車潮，無黨籍新竹市長候選人謝文進今召開記者會，公布他的交通政見，提出籌組「新竹科學園區員工交通運輸合作社」的做法，來替代不可行的輕軌計畫。

交通處長倪茂榮表示，為解決長期以來市區交通擁擠、空氣污染、交通事故等問題，市府向中央爭取大新竹輕軌計畫，提供市民一條不塞車的路廊，2017年4月成功向行政院爭取前瞻基礎建設計畫補助1200萬元，辦理可行性研究，目前在期中階段持續辦理相關規劃作業。

倪茂榮表示，新竹輕軌具有「準時、安全、舒適」的特性，將串連舊城區、竹科、高鐵特定區及竹北生活圈等4大核心區域，提供下一代完善的大眾運輸服務，民眾未來不用再擔心塞車而遲到、開（騎）車而發生交通事故、父母安心的讓小孩自己上下學。

謝文進認為，一座城市發展最重要的基礎就是「交通」，新竹地區輕軌建設在公共運輸網路尚未形成的狀況下，線性運輸將無法滿足全面交通的需求，若運量不足，將造成連年鉅額的虧損，使市府面臨沉重的財政負擔，成為債留子孫的錢坑計畫。

謝文進競選總部任委員李宏生指出，新竹輕軌在2016年審查時就因評估運量不足，無法支撐營運未過關。目前竹市的公共運輸使用量不到9%，市公車的使用量僅3.2%。舉例而言，人口數42萬的韓國議政府市，輕軌造價同樣約為180億，2012年7月開始營運，卻在虧損96.75億台幣後，於2017年5月宣告破產，竹市應要以此借鏡。

李宏生說，謝文進當選市長後，會由市府來輔導園區廠商共同籌組「新竹科學園區員工交通運輸合作社」，推廣園區共乘交通車，逐步推動每日1千輛車次，達到上下班各搭載3萬人的運量，有效提升園區就業員工搭乘大眾運輸工具的使用率，超過20%以上。未來也將配合公車捷運幹線，規劃便捷公車路網，建立竹市完整的大柱運輸交通系統。