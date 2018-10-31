陳定南逝世將滿12年 基金會出版傳記呈現他的另一面

2018-10-31 13:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前法務部長陳定南個性一板一眼，但小學時期卻是個「叛逆」男孩，每天上學得要由祖父拿著竹條在後面催促才肯就範；陳定南逝世將滿12週年，陳定南教育基金會出版《廉能政治的實踐家－陳定南傳》，將他不為人知的另一面，用文字完整呈現。

陳定南傳是由宜蘭高中教師黃增添所編寫，黃曾在陳定南第2任宜蘭縣長任內，擔任他的文宣，直到2006年陳定南逝世，是陳定南生前倚重的重要文膽之一。

陳定南教育基金會表示，傳記從老縣長的小時候，到他最後離開人世，將他生平求學、就業、從政等經過，耗時約近10年蒐集完成，也是目前唯一本由基金會編寫而成的傳記。

陳定南雖個性給人一板一眼，但從小成績優異，曾從宜蘭高中初中部免試直升高中

，不過，小學時期卻是個叛逆男孩，每天早上出門前卻耍賴不去，得要祖父拿著竹條催促，才肯就範。

陳定南二兒子陳仁杰說，父親高中時期，也曾像現在年輕人一樣，面臨類組選擇的難關，由於興趣廣泛，最後選入人文類的甲組，也因為電影「紐倫堡大審判」，被劇中法官氣魄、正義感動，踏上法律這條路。

11月5日是陳定南逝世12週年紀念，基金會將在11月3日下午2點半，於陳定南紀念園區舉辦紀念音樂會，基金會說，當天有「海馬樂團」、「聲納合唱團」登台演出，另邀請前宜蘭縣教育處長吳清鏞、前法務部政次謝文定等人，分享陳定南生平。