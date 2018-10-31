反同公投辯論自己人任「假反方」 林昶佐籲中選會立即補救

時代力量立委林昶佐批評，中選會不應以依法行政推託責任（林昶佐辦公室提供）

2018-10-31 13:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕公投案將舉行電視辯論會，由下一代幸福聯盟主導的三件「愛家公投」案，爆出將由反同人士同時擔任正方與反方代表。時代力量林昶佐與伴侶盟今召開記者會痛批，此舉嚴重傷害公投實現直接民權的精神。林昶佐更質疑，中選會不該以依法行政推託責任，應盡速出面給外界清楚交代。

針對年底公投，中選會將舉辦電視辯論會，其中反同的愛家三公投、共15場電視辯論會，傳出有9場由反同團體擔任「假反方」，遭挺同團體質疑。伴侶盟代表許秀雯今表示，反方代表賓錦揚與簡月貞反同立場明顯，中選會應該要盡到基本的審查義務，不該以依法行為由自我限縮。中選會應能透過戶政機構比對辦事處申請人及連署名單，確認是否有參與公投提案，藉此區分是否為真正的反對意見代表。

時代力量立委林昶佐說，反同陣營操作這種奧步，顯見反同方不願意對話、理念禁不起啟社會大眾檢驗，才會出此惡劣手段，讓「自己人」鑽漏洞抽籤，演變成反同陣營在台上演戲的局面，對民主無疑是一記重傷害；林昶佐強調，中選會到目前為止仍用「依法行政」，迴避身為公投主管機關的監督權責。未來是否任何人都能為了干擾辯論，隨便成立一個辦事處就能參與抽籤，這樣正反方的代表性與辯論的意義何在？他要求中選會必須給社會一個清楚的交代，並立即提出補救措施。