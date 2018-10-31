韓國瑜：當選後不准「意識形態」上街抗議

韓國瑜再開政見支票！他稱當選高雄市長後，政治、意識型態等抗議活動通通不准在街頭出現。（資料照）

2018-10-31 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜近日接受媒體專訪指出，「高雄這二、三十年來被意識形態纏的喘不過氣來」，承諾未來當選高雄市長後，將禁止與「意識形態」有關的請願或抗議等活動上街頭。

韓國瑜29日接受「中時電子報」《無色覺醒》選戰節目專訪，在談到該如何應對課綱影響學生身分認同問題時，韓國瑜表示，他們會「加強國家教育，熱愛中華民國」，且只要是對外議題，「只有道路，沒有圍牆」，他認為，在兩岸一家親的狀態下，自己內部開始扭曲、隔閡，散播仇恨的種子，要再與對方交流和做生意，等同拿石頭砸自己的腳。

韓國瑜還說，當上高雄市長最重要的一件事情，就是政治、意識型態的抗議通通不准在街頭出現，「環保可以抗議、教育可以抗議，治安不好都可以抗議，你都可以抗議，唯一意識形態，對不起，通通不准」，且無論是獨立或是統一運動皆同，他強調「經濟一百分，政治零分」、「高雄這二、三十年來被意識形態纏的喘不過氣來。」

《憲法》第14條寫道，「人民有集會及結社之自由」，這也讓韓國瑜的言論引發兩方論戰，「有點民主素養的都知道這完全失言」、「意識形態抗議是言論自由欸，是民主基本保障欸」。但也有人認為，「他兩邊都不准，很公平阿」、「整天意識形態要幹嘛，先填飽肚子吧。」