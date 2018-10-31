澎湖青年陣線呼籲縣府 重大工程由新民意決定

2018-10-31 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖青年陣線今日前往澎湖縣政府前廣場，呼籲重大工程應由新民意決定，點名南海停車場與新台華輪等重大工程，在即將進入看守階段時迅速發包，要求選舉結果未出爐前暫停發包；陳光復競選總部表示好的政策就是要持續推動。

領軍的澎湖縣議員候選人冼義哲表示，「選舉進入倒數階段， 政府應進入看守階段，近日包括新台華輪、 南海停車立體場等重大工程陸續迅速發包， 過去陳光復就是朝令夕改，所以接連讓民眾感到失望；如今， 看守政府本不應有大動作，做了要再改回來，將付出很大的成本， 議會無以發揮功能，讓澎湖面臨喪失財政紀律的危機， 我們不願債留子孫」。

澎湖青年陣線除了縣議員候選人冼義哲外，還有馬公市代表候選人張峻偉、王南昕、謝佑康、招有倫、湖西鄉代表候選人賴立愷等人，都到場聲援，共同呼籲縣府懸崖勒馬、謹守看守分際， 並將各大重大工程與建設留待新民意做出決定。

針對澎湖青年陣線質疑，陳光復競選總部表示，南海立體停車場興建營運BOT是促參案件非公共工程，不用政府出錢由民間企業投資6億，400個小客車停車位、3000坪商場，創造300個工作機會；新台華輪由原本客貨混裝22節慢速輪變更計劃為30節以上舒適快速駛上駛下客貨輪，虧損中央補貼，這些都是符合澎湖公共利益與縣民期待的計劃與政策，好的政策就是要持續推動。