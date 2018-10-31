澎湖選戰》陳大松下戰帖 邀藍綠縣長候選人公開辯論

無黨籍縣長候選人陳大松下戰帖，由陳光復競選總部發言人郁國麟代為接受。（記者劉禹慶攝）

2018-10-31 12:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無黨籍澎湖縣長候選人陳大松，今日分別前往對藍綠縣長候選人競選總部送戰帖，以「澎湖的大未來」為主題，進行公開辯論，2陣營都表示歡迎，但認為應廣納其他4位縣長候選人，並提出由公正第三方單位主辦。

今年參選爆炸，呈現7搶1的澎湖縣長選舉，無黨籍澎湖縣長候選人陳大松，今日分別前往綠營縣長候選人陳光復、藍營縣長候選人賴峰偉競選總部送戰帖，因其提出的政見是超越藍綠，2人都曾任澎湖縣長職務，所以就縣政建設部分進行辯論，陳大松並提出當選4不原則，分別是不領薪水〈全數捐出〉、不貪污、不收紅包、不在澎湖做生意。

陳光復競選總部由發言人郁國麟代表接受，表示陳光復陣營欣然接受，並提出將其他候選人翁珍聖、鄭清發、吳政隆與呂華苑等人一同參與，並由澎湖有線電視台直播或委由國立澎湖科技大學主辦，相關細節及時間，可由各陣營代表進行協商。

至於賴峰偉陣營則由賴祕書陳其育代表接受，並表示賴歡迎具建設性縣政討論，將所有縣長候選人都納入，但認為應由具公信力第三方如澎湖縣選舉委員會主辦，候選人應認真研擬政見，提出可行前瞻的發展策略，而非將政見作為選舉操作；翁珍聖、鄭清發、吳政隆都表示願意參與辯論。