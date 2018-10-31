母親忌日遭搜索 蔡正元當庭痛批檢方

2018-10-31 12:45

〔記者溫于德／台北報導〕前總統馬英九被控賤賣三中案，台北地院今天上午首度開庭審理，同時傳喚同案被告中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清、中影前董事長蔡正元等人；稍早輪到蔡正元答辯時說，檢方不但選在其母親去世周年忌日搜索，還在羈押期間多次要求他以證人身分為馬案作證，這種甲案羈押為乙案取證作法，「儼然是回到明朝東廠的司法水準」。

蔡正元強調，阿波羅公司款項確實是中影減資款，是他委託阿波羅持有莊婉均債權債務結算款項，他身為委託人兼結算人，處理結算款項，自然不構成背信侵占；且身為與莊女等人合作協議書的權利義務結算人，逕行結算、分派股權、交付結餘款項，本屬自有權利，即便與莊女有爭議，也僅屬民事糾紛，無關刑事問題，但檢方持續羅織他罪名，還不時指摘假交易、真掏空。

蔡正元說，更令他氣憤的是，檢方多年前已二度就中影減資款案部分處分不起訴，卻又選在去年7月17日、他母親去世周年忌日，率調查局官員衝進家中搜索，當日不但未搜到任何證據下，也已阻礙他當日向母親祭拜，後還以他侵占中影減資款為由，向法院聲請當庭羈押。

蔡正元接著說，羈押兩個月期滿後，原本承辦檢察官已清楚告知不再延長羈押，但後來接手的檢察官卻以接獲密報為由，指控另涉及公益侵占，要求繼續羈押兩月，但最後卻以侵占阿波羅款項作為事由起訴，與中影減資款毫無關係，怒批檢方「為羈押而羈押，為起訴而起訴」。

滿腹委屈的蔡正元也說，檢方羈押期間雖多次提訊他，卻是要求他以證人身分為馬案作證，至於他本身所涉案件反而非重點，這種甲案羈押為乙案取證作法，「儼然是回到明朝東廠的司法水準」。

此外，院方禁止蔡正元短期出境探望重病的女兒等事，也遭質疑「已逾越法理情範疇」，不應發生未審先斷情況。