競選文宣品太夯！這款從放桌上變放抽屜

2018-10-31 12:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕選戰逼近，候選人為讓選民留下印象，都會在競選文宣品上花心思，像是在南投縣竹山、鹿谷選區的縣議員選舉，由民進黨縣議員張志銘發放的土地公造型礦泉水，因外型討喜且相當實用，文宣品竟發到快缺貨，搶手程度甚至從原本擺在桌上供人索取，到現在變成暫時收進抽屜，以免向隅搶光，令張也相當意外。

張志銘表示，選民都將土地公造型礦泉水稱作「土地公水」，其由來是一位熱心的支持者，義務提供幾箱礦泉水當作競選文宣品，瓶身上有土地公肖像浮雕，也印有他與民進黨南投縣長候選人洪國浩的競選文宣，起初發給地方社團，沒想到引發熱烈回響，後來才知道原來是大家喜歡土地公的親切愛民形象，才會爭相索取收藏。

張也說，支持者因認同他為地方服務的用心，才會以土地公的形象為他製作「土地公水」文宣品，希望他能繼續扮演地方守護者的角色，盡心為民服務，有鑑於「土地公水」掀起熱潮，之後他將再找廠商製作，盼能讓喜歡的人都能拿到。

另外，南投縣長林明溱競選連任，競選總部在文宣品的製作上也相當用心，考量競選文宣常見口罩、筆記本，為讓自家文宣更具特殊性，因此推出濕紙巾文宣品，並配合家戶拜訪時發放，也讓許多選民相當喜歡，甚至民眾到競選總部關心選情，也會索取幾包，成為相當熱門的文宣品。