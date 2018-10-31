台鐵雙駕駛制一週就排不出班表？交部：3個月後決定是否繼續

立法院社福及衛環委員會31日邀請交通部次長王國材（左）、勞動部長許銘春（右）專題報告「台鐵普悠瑪號出軌事件檢討及改善台鐵勞動條件」並備質詢。（記者黃耀徵攝）

2018-10-31 12:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕普悠瑪日前發生重大翻覆意外，立委蔣萬安今天在衛環委員會質疑，普悠瑪事故發生最核心的問題是列車ATP故障、遠端監控系統出問題，根據監察院調查，2016年台鐵每個月車輛故障達204次，光是ATP系統就佔超過5成比例，等於每天都有ATP故障問題，台鐵卻治標不治本，在人力不足情況下還要實施雙駕駛制，更質問台鐵有沒有做過人力盤點？

蔣萬安說，行政院長賴清德說要找退休司機員回鍋，但台鐵有事先盤點過有多少人嗎？退休司機員身體狀況是否符合？有問過他們的意願嗎？台鐵沒有仔細考量，做出倉卒的決定，預算還沒編列，也沒有事先詢問退休司機員意願，台鐵內部更指出，雙駕駛制後一週後，班表就排不出來。

交通部政務次長王國材表示，今天會開始詢問未滿60歲提早退休的司機員意願。王國材說明，台鐵民國73年取消雙駕駛制，除非故障等例外情況，目前都是以單人駕駛為主，但因目前普悠瑪號出軌後，很多傾斜式列車課題在釐清前，為了雙保險，因此針對普悠瑪號和太魯閣號採用雙人駕駛，這屬於特殊情況，未來是否恢復單人駕駛，要看政院調查結果而定。

蔣萬安也直指台鐵員工嚴重超時工作，勞動部雞年針對台鐵進行勞檢60場次，就有18次違法，包括未依規定給予加班費、特休假及工作超時，要求勞動部盡快針對台鐵進行勞檢。

立委王育敏則問交通部，雙駕駛制是急就章還是交通部打算永久實施？王國材表示，目前政院成立的台鐵大體檢小組正在釐清台鐵內部人、車、路等相關問題，預計3個月後會有最終報告，交通部將是體檢報告決定是否要繼續實行雙駕駛制，若有需要會再向交通委員會爭取台鐵基金預算支持。