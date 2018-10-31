萬聖節候選人出奇招 科學小飛俠上街拜票！

新竹市北區市議員候選人賴稟豐，搭配抽籤號次一號，以《科學小飛俠》「一號鐵雄」裝扮在各大路口揮手拜票，成為網路話題。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-31 11:45

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕今天是萬聖節，也成為候選人吸引目光的重要節日，新竹市北區市議員候選人賴稟豐，搭配抽籤號次一號，以《科學小飛俠》「一號鐵雄」裝扮在各大路口揮手拜票，成為網路話題，賴稟豐說，希望民眾看到他就想起一號鐵雄，「期待以正義的形象讓人『信賴稟豐』！」

曾任新竹市長林智堅競選辦公室主任的賴稟豐，在林智堅四年前成功贏得選戰、創造「百日奇蹟」之後，被延攬入府，立法委員柯建銘更盛讚他為「物超所值」的候選人。

賴稟豐以白披肩、手腳套上藍色手套與長靴的「一號鐵雄」現身街頭，經典動畫主角造型一出，在各大路口中吸引民眾目光，許多騎車經過的親子也紛紛比出大拇指以及賴稟豐的「1號」號次為他加油。

賴稟豐說，這幾天以一號鐵雄造型站路口拜票時，常有民眾熱情應援，甚至上前大聊「動畫經」，分享兒時青春回憶，還有年紀相仿、同屬「三明治世代」的年輕爸爸，跟孩子介紹科學小飛俠和一號鐵雄的故事，賴稟豐也一同分享政見和參選理念，成功獲得民眾迴響，除了創造大男孩與小男孩的共同話題，也成為一種創新的選戰模式。

「《科學小飛俠》是童年的美好回憶，一號鐵雄也是所有男孩第一個英雄偶像！」賴稟豐說，一號鐵雄是正義的化身，充滿決斷力與領導力，個性堅持，值得信賴。一號鐵雄勇往直前，努力打敗邪惡組織惡魔黨，正像是他長期投入公共事務，為了改革所面臨的挑戰一樣，雖然困難，但會全力以赴，堅持到底。

熱愛棒球的賴稟豐，同時也擔任社區少棒推廣協會理事長，他表示，一號在棒球也是最硬派的數字，因為當捕手對投手比出一號手勢時，也意味著直球對決。因此第一次參選就抽到一號的他，期望能將一號鐵雄的正義硬派形象，以及在球場上直球對決的精神落實在選戰中！