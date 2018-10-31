民進黨新北8議員候選人，組「新時代問政聯盟」，強調選戰過程互相拉抬，力拱蘇貞昌入主新北市政府。（記者何玉華攝）

2018-10-31 11:42

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市8名市議員候選人今天聯合組成「新時代問政聯盟」，強調在選戰中互相拉抬、合作，未來在議會則作為蘇貞昌主政的新北市政府最佳後盾。

8名議員候選人包括現任的第1選區（淡水、八里、三芝、石門）鄭宇恩；第2選區（新莊、五股、泰山、林口）鍾宏仁；第3選區（三重、蘆洲）李坤城；第4選區（板橋）何博文；第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）廖筱清、第10選區（汐止、金山、萬里）周雅玲及參選新人第5選區（中和）張志豪；第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）廖宜琨。

新時代問政聯盟也呼應蘇貞昌提出的政策，共同提出7項具體政見，包括新時代生子沒煩惱、打造公幼公托新時代；居住正義；落實動保政策；長者免費裝假牙；樂齡生活別擔心，扶老攜幼好樂活；建親子體驗博物館；專用垃圾袋減價。全力拱蘇貞昌進入新北市政府，做蘇貞昌未來主政的最優質後盾。

何博文指出，幾名現任議員在市議會都是同一個總質詢小組，過去互動默契不錯，與新人也熟識，在選戰中就常互相站台、討論，強調「新時代問政聯盟」不是次團，是一個志同道合好朋友共同組成的彈性聯盟；議會黨團是合議制，因此聯盟也不會與黨團意見相左。

現任黨團總召集人李坤城說，成立聯盟的理由很單純，就是總質詢同組，過去就常一起討論，民進黨不像國民黨有次級團體；鄭宇恩說，成員會在選戰中互相合作，例如何博文曾參選過淡水立委，因此也會到淡水幫她站台、掃街，李坤城也會跟她一起到八里掃街。

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