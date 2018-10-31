挨批活動偷跑被豬隊友「陰了」？柯P：管理員章沒蓋對過

2018-10-31 11:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨在臉書貼出公文爆料，市長柯文哲10月2日提出申請，於10月20日在北投七星公園舉辦行動競選總部的園遊會活動，北市府核准日期竟是10月1日，質疑「柯市長又偷跑了嗎？」柯文哲今早受訪解釋，這部分公園處已有說明，那個管理員的印章好像從來都沒有蓋對過。至於是否算豬隊友，柯僅嘆口氣說：「管理不良」。

對於姚文哲也質疑北市府一直在卡他們申請活動，柯則說，市府不會去卡姚文智，現在台北市的公務員秉公處理的文化已經建立，連他的競選辦公室（小樹屋）都被抄掉，他第一次在七星公園辦活動，也是保證金被沒收，所以他對台北市公務員執法的公正性有信心。

談到申請七星公園辦活動，競辦是否有偷跑問題，柯表示沒有，後來查起來是管理員章沒蓋對，不過那個管理員後來也離職了。

媒體追問，市府螺絲鬆了，是否會讓外界覺得市府在幫他輔選，柯說「不會啦！」台北市是一個很龐大的團隊，真要講的話以前更散，現在已經改善很多了。

公園處昨以新聞稿回應，因承辦人員作業疏忽，於登錄填寫場地保證金收據時，未更改前一件收款收據的文號，直接套用列印以致於發生錯誤，公園處將強化內部審核機制，以避免錯誤再度發生。

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