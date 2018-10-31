台南里長候選人首位創作戰歌！許森凱：激發奮鬥力

2018-10-31 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕年底三合一選舉進入倒數階段，許多候選人使出渾身解數的競選策略，角逐台南市南區明興里長的許森凱，有「少年」新創意，在此次台南里長選舉中首位創作自己的競選主題曲「衝的勇敢 / 明興的未來」，已經熱騰騰出爐了！

為何想要創作一首競選歌曲？許森凱認為，歌曲是最能激發人的奮鬥力，歌詞裡面的詞意是自己想要對里民說的話，更期許自己像歌詞裡寫的，儘管有遺憾，自己還是要衝的勇敢！要扛起照顧一里民眾的責任與爭取里內建設，這是需要勇敢往前衝的！明興里是老社區了，最需要注入的是活力、年輕、創意與改變，把明興里打造成為明日之星。

許森凱表示，他歷經行政院長賴清德過去台南團隊10幾年來的磨練，對於基層服務非常熟悉，向來秉持積極態度、用心努力解決民眾問題，也與市議員呂維胤共同爭取明興社區重要建設，包括日新溪整治、明興社區活動中心內部整修，會深耕在明興里內。

他並提出解決明興里的七大需求政見：1、里民交流需定期、2、鄰里活動需多元、3、安全視網需加強、4、沿岸風光需整治、5、長照Ｃ站需成立、6、沒落市場需整頓、7、孩童童年需豐富。

許森凱競選歌曲內容為「想走向未來新的期待，似乎很難；想迎向大海有你的所在，有家的溫暖，儘管有困難，儘管有遺憾！我還是衝的勇敢。把心打開，未來交棒，更精彩！腳步邁開，把握機會，用力愛。明興的未來～許森凱」。

相關影音