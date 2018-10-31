陳歐珀下戰帖 要求國民黨林姿妙公開辯論

2018-10-31 11:26

［記者游明金／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀指控，國民黨縣長候選人林姿妙家族的益興礦業，破壞山林罔顧人民安全；林陣營反控綠營一再栽贓抹黑。陳歐珀今天向林姿妙下戰帖，要求7天內公開辯論，接受縣民檢驗，明天下午會將戰帖送至林的競選總部。林姿妙競選總部回應，在民進黨陣營未停止負面選舉手法前，她們不接受任何型態辯論。

「真理越辯越明。」陳歐珀說，林姿妙競選總部聲稱，願以正面、尊重民主的方式提出願景政策，那透過公開辯論，接受選民檢驗就是最正面、最民主的方式，因此明天下午3點，他委請民進黨宜蘭縣黨部送戰帖至林姿妙溪南競選總部，邀請林面對選民，公開辯論。

陳歐珀建議以宜蘭縣環境保育政策為主題，辦理公開辯論，理由如下：

1、選民關心位於蘇澳白米溪上游的益興礦業，破壞山林、罔顧下游居民生命財產安全，山林保育是環境保育重要環節，雙方對山林保育主張有何異同。

2、監察院認為在國有林地不宜開採礦石，因為「採礦之後，岩盤露出，土壤淺薄，復育造林不易，難以復原」，去年10月12日，以礦務局不宜展延益興礦業的礦業權為案例，提出糾正，雙方對監察院糾正案是否認同。

3、雙方候選人對宜蘭縣整體的環境保育願景及具體政策，到底有何不同！

陳歐珀質疑林姿妙，遇到重大事件不敢親自說明，遭受社會大眾質疑都以「抹黑」矇混帶過，這種輕視選民智慧、不敢面對選民檢驗的作法，只會被唾棄。

林姿妙競選總部回應，在民進黨及陳歐珀未停止負面選舉手法前，她們不會接受任何辯論，我們需要的是團結，不需要衝突、分裂、對立、更不可以製造仇恨，宜蘭選民不喜歡抹黑的選舉。