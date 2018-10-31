韓國瑜自認像「令狐沖」？ 姚文智：別往臉上貼金

對於韓國瑜自認像「令狐沖」 、柯文哲也曾形容自己是「丐幫幫主」，姚文智表示，別往臉上貼金。（記者周彥妤攝）

2018-10-31 11:17

〔記者周彥妤／台北報導〕武俠作家金庸昨病逝，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨被問像金庸故事哪個角色，自認像「令狐沖」；過去台北市長柯文哲也曾形容自己是「丐幫幫主」。民進黨台北市長侯選人姚文智今談到此事，直言「他們不要往自己臉上貼金」，指人生最重要的正是金庸小說中的「俠客」精神，透過行俠仗義，社會才可能朝改革進程前進。

姚文智今天上午舉行記者會，除再談柯文哲近日深陷的婦聯會爭議，並重提柯專簽租借劍潭青年活動中心一事。姚表示，柯說對於婦聯會爭議上，謊言連篇，「不知道是柯liar第幾集？」講了「現在好好的，管它過去怎麼了」之後，先是推託，再不甘不願道歉，後來又請競選總幹事小野出來說話。

姚文智不下十次強調，其實柯文哲的處事邏輯就是，「現在跟我（指柯文哲）好好的，管它過去怎麼了」，過去宣稱要改變政治文化的柯，只要跟柯有好，就可以不用管過去發生什麼事。

姚文智也說，婦聯會長期捐款支持國民黨候選人，在他看來已經完全確定是國民黨外圍組織，每一次都有丁守中、馬英九等很多國民黨政治人物，「難怪丁守中態度閃爍」；雖然目前尚未看到柯文哲受贊助，但柯說出這番話，「難道就是你對公義社會的實踐？」

談到柯文哲專簽租借給救國團劍潭青年活動中心用地，姚文智重批，柯過去曾經指這擺明黨國不分，但後來「髮夾彎大轉彎」，租金不但不升反降，甚至祕密偷渡專簽，每次都是一副義正詞嚴的樣子，結果在此事上，邏輯也是「現在跟我（指柯文哲）好好的，管它過去怎麼了」。

會後媒體詢問金庸辭世一事，姚文智表示，金庸辭世無疑是文壇損失，也是時代印記，不分世代都會讀他的小說；姚說，自己以前寫作文，有時也會模仿金庸體，金庸的啟發正是江湖恩怨情仇、愛戀糾結都是豐富人生想像，最重要是「俠客」的精神，因此面對不當黨產，應當透過行俠仗義，社會改革才可能往前邁進。

對於柯文哲曾經形容自己是「丐幫幫主」，姚文智說，柯謊話說這麼多，怎麼知道他何時說的是真的？至於韓國瑜自認像「令狐沖」，坦白說，他們不要往自己臉上貼金，自己也不會用哪個角色比喻自己。

談到11月10日辯論準備，姚文智表示，每天行程很多要跑，目前尚未有空暇時間好好準備，但幕僚已經啟動作業，他也認為，其實一場時間，每人發言時間有限，應該再辦第二、三場，讓真理愈辦愈明，讓大家更清楚候選人的施政想像，甚至每個週末都可以辯論，盼有更多媒體可以主辦。

對於丁守中今天提出「十大建設」政見，姚文智說，都更之外他不予置評，至少在都更方面，丁守中丁只是把過去提的政見彙整一起，自己發現丁對都更如何改頭換面，完全不了解，甚至還停留在舊時代論述，不但陳腔濫調，也有一部分抄襲自己的。