丁守中「心十大建設」：創造5萬工作機會、上兆產值

2018-10-31 11:16

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長候選人丁守中今天在競選總部舉辦「心十大建設」政見記者會，丁守中表示，未來將能創造五萬個工作機會、創造上兆台幣產值，對於創造工作機會、解決低薪窮忙會有很大的幫助。

丁守中從都更、智慧交通、智慧綠城市、敬老孝親、育兒無憂、12行政區亮點建設提出「心10大建設」。

大都更部分，丁守中指出，將大幅放寬基本容積到300，並給予容積獎勵，改變台北住宅區風貌，協助市民舊公寓換有電梯的新大樓，室內實際一坪換一坪，加送停車位，讓市民住的更安全舒適，市容更美。

智慧交通方面，丁守中提出兩項，他說，首先他會加速完成捷運環狀路網北環段、南環段，以及台北東側南北向捷運系統，第一期任內就全部開工，捷運串聯社子、北投、士林、港湖、松山、信義、文山、甚至延伸至汐止捷運，疏解科技走廊尖峰壅塞，及文山區及來往新北、基隆進出不便的困擾，讓市民行的通暢。

另外，丁守中說，還要推出台北公共運輸888元吃到飽公共運輸月票，未有捷運部分，提供幹線公車服務，凡是有提供捷運服務的路線，改為依各捷運站及幹線公車站為中心，一定範圍輻射擴散，提供社區接駁小巴服務模式。

丁守中指出，提供整合捷運、幹線公車、公車、社區小巴、YouBike的智慧化單一服務平台APP與套餐優惠，滿足最後一里到達家戶附近服務；未來還可提出較高價位的把計程車也納入接駁的進階優質公共運輸吃到飽套餐，大幅提升公共運輸市場佔有率。

針對台北各行政區建設，丁守中提出台北12區，一區一亮點建設，北投將打造北士科與關渡平原數位內容影視產業園區與環球影城；士林會建設陽明山溫泉觀光特區、社子輕軌捷運等等。

丁守中表示，智慧綠城市則會清除內湖垃圾山，徹底改善基隆河下游水質；並將台北市做為政府與民間智慧城市合作發展平台；社子島開發成智慧科技綠城。

另外敬老孝親方面，丁守中說，馬上恢復重陽敬老金，要推動銀髮長輩志工服務時間銀行，獎勵民間成立並大幅增加安養中心、日間托老中心、市立醫院慢性病床、及照顧服務員員額，要大幅補助晨間運動團體及長青會活動。

育兒無憂方面，丁守中指出，要鼓勵年輕人生育、給予生育及做月子補助、弱勢家庭也給予嬰兒奶粉券食物券，北市高中職、國中小閒置教室，一校設一公托幼兒園、一校設一樂齡中心，想進公托的不需抽籤，讓阿公阿媽帶著孫兒女一起去上學，中午還有營養午餐；私托2歲至4歲也給予每學期學費補助，減輕年輕人托老育幼負擔。

另外，丁守中提出，還有建設首都12觀光休閒農業區、成為台北後花園；任期內將台北市目前20餘座老舊傳統市場全面更新；里里都設有里民活動中心。