批侯鑽法律漏洞避房屋稅 蘇貞昌：玩法的人如何執法？

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-10-31 11:15

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（31日）上午在板橋區新埔市場掃街拜票。蘇貞昌強調，當初沒想到侯友宜鑽法律漏洞、區劃房屋門牌逃避房屋稅，玩法的人如何執法？時間若是拉到現在，一定不會用他。

蘇貞昌表示，看到過去一同共事的人，一路參選以來攻訐用詞很酸，選舉確實可以檢驗候選人的人格，當年他擔任行政院長的時候，為了推動清廉，所以要求所有內閣的閣員要財產信託，如果當時能夠擴大一點，讓警政署長也申報財產的話，就可以知道他原來有每年收租超過兩千萬的房子，這一點就可以檢驗操守，對方把稅法要照顧房子很小的人，讓房子小於10坪的人不用繳房屋稅的美意，轉用於區隔99塊門牌而不繳稅，「不繳稅又玩法的人怎麼可以執法呢？我一定不會用他。」

蘇貞昌肯定侯友宜治安專長、警政統領能力。蘇貞昌指出，侯友宜很有條件做一個奉命行事的人，確實有治安方面執行力，但是一個奉命行事的人和要做400萬人的市長是不一樣的，市長需要各方面學養、創意、溝通的能力和論述，跟中央政府爭取資源，這跟做一個奉命行事的人是不一樣的。

蘇貞昌說，侯友宜直到去年還會到辦公室表謝意，每次兩人相見也很好，現在看他代表國民黨為了選票所拿出的用語和態度，「唉，這些都不用再提了」。

蘇貞昌認為，選舉就是檢驗一個人的時候，「（這）人愛什麼，清清楚楚？」