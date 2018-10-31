政院發言人談司機涉毒違法？ 張斗輝：此事具公益性

2018-10-31 10:46

〔記者謝君臨／台北報導〕台鐵普悠瑪事故造成嚴重傷亡，司機尤振仲被踢爆曾吸毒獲緩起訴；事後，行政院發言人Kolas Yotaka在記者會中確認此事，引發是否違反個人資料保護法疑慮；國民黨立委林德福今於立法院質詢時，詢問法務部常務次長張斗輝，是否追究相關責任；張則以「此案已經媒體揭露，且有公益性」回應。

普悠瑪列車21日翻覆釀成重大死傷，事故原因仍待釐清，駕駛尤振仲已被宜蘭地院依業務過失致死罪裁定50萬元交保；但日前媒體卻踢爆尤有吸毒前科，去年12月曾施用安非他命，今年2月2日才獲台北地檢署緩起訴，並於2月下旬緩起訴確定，期限2年，現仍於台北市立聯合醫院松德院區自費戒癮治療中。

事後，行政院發言人Kolas Yotaka召開記者會指出，尤獲緩起訴後，每月都會接受毛髮尿液檢驗，皆無驗出毒品反應，事故後再抽取樣本，檢驗結果尚未出爐；此一發言引起民團不滿，質疑行政院發言人不應公開談論案情，甚至披露司機戒毒、驗毒的過程來影響調查，恐有違反個資法等疑慮。

對此，立委林德福今在立法院法制及司法委員質詢法務部次長張斗輝時提到，針對普悠瑪案，有法律系教授向媒體投書，質疑政院發言人所言是否違反個資法？如果是，是否偵辦失言官員？官員資料是否由法務部提供？政院是否故意透露司機個資測試民意風向，藉此降低團隊損傷？甚至影響案件偵辦？

張斗輝回應表示，此案已經媒體揭露，且具有公益性，全案現由宜蘭地檢署積極偵辦中，盼尊重檢察官職權，法務部不會介入個案調查。

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