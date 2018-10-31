三中案首度開庭 馬英九微笑不語進法院

三中案今首度開庭，馬英九在國安特勤人員陪同下到達，點頭微笑不發一語走進法院。（記者劉信德攝）

2018-10-31 09:30

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九被控在國民黨「三中」與舊中央黨部大樓交易案，涉嫌違反證券交易法特別背信等罪，造成中投公司損失近73億元，台北地檢署今年7月起訴馬英九、前立委蔡正元等6人，台北地院今首度開庭，馬英九9時21分在國安特勤人員陪同下到達，點頭微笑不發一語走進法院。

北院與國安特勤中心昨會勘場地後，決定一改以往讓馬英九從博愛路台北地檢署門口進出的往例，改走重慶南路一段126巷內的北院門口，縮短前總統行經動線以維安全，也方便民眾出入與媒體採訪。今上午7時許即有數十維安警力在法院外嚴陣以待。

被告6人包括馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。

北檢今年7月10日偵結三中（中視、中廣、中影）與舊中央黨部交易案，認定馬英九、張哲琛、汪海清在議價交易過程中，造成股票上市的國民黨中央投資公司的實質損失，涉證交法特別背信、非常規交易、刑法背信等罪，蔡正元夫婦與岳父則3人被在侵占中影減資款案中，各涉背信、侵占、洗錢罪。

北檢認定馬英九等人對中投公司造成的積極損害，包括中視交易案4億9430萬元、中影案18億231萬元、中廣案15億5270萬元、舊中央黨部大樓案5億9712萬元，共44億4644萬餘元。

消極損害則是在中廣交易案中，有28億4530萬元的應收股款債權無法實現的損失，總計造成中投72億9174餘萬元的損害。北檢起訴時認為馬、張、汪3人犯後飾詞狡辯、相互推諉，建議法院從重量刑。

北院受理後後公開抽籤分案，第一次抽籤後，因受命法官鄭昱仁、陪席實股法官高若珊早在6月就由司法院發布調職、離職，北院在8月底法官人事年度調動完成後，重新公開抽籤，抽中由林幸怡受命、林呈樵陪席，審判長仍是胡宗淦。

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