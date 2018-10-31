美國務院前助卿：台海最可能成為美中衝突引爆點

前國務院代理亞太助卿董雲裳（右）30日說，美中間最有可能衝突的引爆點就是台灣，「美、中、台」三方持續展現耐心與充分溝通，則可避免。（中央社）

2018-10-31 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕前國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）認為，台海最可能成為美中的引爆點，但只要美、中、台三方耐心溝通，就可以避免。

綜合媒體報導，董雲裳30日參加華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉行的「美中長期利益是否根本不相容」辯論時表示，美中雙方可以妥善處理有歧見的議題，現在也能這麼做，而台灣議題最有可能成為美中雙方衝突的引爆點。

董雲裳在記者會後指出，台灣當然能避免成為美中衝突引爆點，自從美中關係正常化以來，台灣一直是美中雙邊關係最敏感的議題，過去雖然曾衝突一觸即發，但最後美國都能充分管控妥當，且只要美、中、台三方持續展現耐心以及充分溝通，仍可以避免台灣成為引爆點。

有記者提問，在台海議題上，台灣是否應該擔憂最大不穩定來源自美國，董雲裳表示，美國的政策曾是穩定亞太區域局勢的信心源頭，相信美國能持續追求那樣的政策。董雲裳說，難以斷定美國造成不穩定的因素為何，但一定有意識到台灣是非常敏感問題的人，就能夠恰當處理，而整體情勢仍會維持穩定。