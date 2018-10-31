北京不打算放棄武力 美國防官員：肯定台灣增加國防預算

海大衛認為，台灣不能忽略關乎生死的必要需求，要改變舊思維，才能確保兩岸與印太區域穩定。圖為國軍演習。（資料照）

2018-10-31 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）於29日午間在「美台國防工業會議」發表演說，海大衛認為台灣不能忽略關乎生死的必要需求，要改變舊思維，才能確保兩岸與印太區域穩定。

根據《中央社》報導，海大衛重申美國基於三公報及台灣關係法的一個中國政策，強調美國會支持台灣自我防禦，維持美國自身能力以抵抗可能傷害台灣安全、社會與經濟體系的武力或其他形式的脅迫。海大衛認為，台灣的安全不能依賴於「北京的容忍」，目前仍沒有跡象顯示北京打算放棄武力，且中國正在侵蝕台灣的國際外交空間，增加解放軍在第一島鏈內外的活動頻率及規模，這些行為將使得和平解決兩岸問題更加困難，所以台灣必須利用不對稱優勢。

海大衛談及「整體防衛構想」（ODC）時表示，「整體防衛構想」偏重不對稱戰爭、部隊保衛與沿海戰爭，美國一直在協助台灣思考如何在分散的環境中提升聯合作戰能力，所以在面對解放軍的兩棲入侵，台灣在這方面的發展將會是關鍵。針對台灣宣示發展國防自主及增加國防預算，海大衛則使給予肯定，但他認為，台灣的預算太少且時間有限，不能因為專注於「次級目標」，從而忽略了生死存亡的必要需求，並重申台灣戰力發展應考量可靠、韌性與成本效益。

海大衛表示，他所提出的變化是具破壞性，同時也迫使美台雙方思考，改變舊思維、舊採購、規劃與培訓模式，但為了冷靜看待區域軍事平衡，確保台灣有能力抵禦脅迫，這些改變不可少。