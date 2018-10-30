中國要德國依兩德統一模式對台 他這樣神打臉...

外交部長吳釗燮日前接受德媒專訪，中國駐德大使史德明對此表達抗議，強調德國有應該支持「民族統一」。台灣駐德代表謝志偉（圖左一）30日在臉書的粉絲專頁PO文回應，反諷史德明「那就先讓台灣成為聯合國會員國」，並且納入自由與法治。（中央社）

2018-10-30 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮日前接受德媒專訪，中國駐德大使史德明對此抗議，強調德國應該套用兩德統一模式支持「民族統一」。台灣駐德代表謝志偉30日在臉書粉絲專頁PO文回應，反諷史德明「那就先讓台灣成為聯合國會員國」，並且納入自由與法治。

綜合媒體報導，德國《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）於10月26日刊載吳釗燮的專訪。吳釗燮受訪時向記者表示，中國一直干擾台灣的民主進程，中國意圖併吞台灣卻也畏懼台灣的民主。此篇報導引起中國駐德大使館強烈反彈，批德媒此舉在製造「一中一台」，並要求德國將兩德統一模式套用在中台的民族問題上。

台灣駐德代表謝志偉30日在粉絲專頁發表文章，語帶諷刺表示「中國駐德大使用心良苦」，如果中方要求以兩德模式對待中台問題，歷史上，最後自由民主的西德統一專制獨裁的東德，那應該要將自由與法治納入，且兩德在統一前都是聯合國會員國，那麼先讓台灣加入聯合國，才是「兩德統一模式」的前提。