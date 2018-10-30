挨批存威權觀念沒進步 侯駁：蘇以前對我讚不絕口

2018-10-30 21:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天接受媒體專訪時，談到若是今日，不會任用國民黨新北市長候選人侯友宜擔任警政署長，因為侯的威權觀念沒有跟著時代進步。侯友宜反駁說，蘇以前對他讚不絕口，現在說的話聽聽就好。

侯友宜今天晚間出席新北市議員劉美芳舉辦的萬聖節變裝活動，他穿上淺藍色套裝，肩上披掛白色披風，打扮成「神捕侯」，造型也像卡通「烏龍派出所」裡的主角兩津勘吉，呼應當年警察出身的形象。

蘇貞昌質疑，侯友宜作為一個警察，執行治安能力很行，若時間移到現在，不會任用侯擔任警政署長，因為當年鄭南榕事件中，侯友宜是去抓人攻堅，現在卻說要去救人，對家屬是二次傷害，更說若重來仍會照樣做，顯見觀念沒有跟著時代進步。

侯友宜表示，蘇貞昌以前說的不是這樣，「他以前給我『喔老尬搭舌』（台語，意為讚不絕口）」，稱讚他很好、為民眾做很多事情，過去的事情蘇貞昌都知道，現在卻這樣講，聽聽就好。

是否認為民進黨為了選舉立場反覆？侯友宜回應，「沒關係，隨便他人怎麼講」，他沒有這個想法，也沒有這個心，從以前到現在，他只有認真打拚做事情，過去人家給予的肯定，都要心存感恩，他很感謝當年大家一起共事，為治安打拚、努力，現在別人怎麼講，聽聽就好。