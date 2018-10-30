LED電子戰車出動 蘇貞昌直播車隊掃街從坪林出發

蘇貞昌的LED 電子宣傳車在夜間也會閃閃發光，極具辨識度。（蘇貞昌競總提供）

2018-10-30 21:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕選戰進入最後倒數25天，蘇貞昌的LED行動宣傳車隊掃街今天傍晚整隊出發，首發目的地為坪林地區，他與在地競選連任的議員陳永福、廖筱清一起向沿路的市民朋友們爭取支持，蘇辦表示，僅剩25天，閃閃發光的LED直播宣傳車隊掃街將不定期、陸續到各個行政區亮相，隨行還搭配直播，讓收看的網友們一起身歷其境，感受蘇貞昌照亮新北「衝、衝、衝」的拚勁。

蘇辦指出，蘇貞昌提出的新北環形城市與四大支柱政策，宣示不管是新北市的哪一個區，蘇貞昌都會親自走過，展現他要讓整個新北市更新更好的決心。

陳永福說，過去蘇貞昌競選縣長時，坪林就是他得票率最高的地方，因此蘇貞昌今首度車隊掃街就從坪林出發，穿梭每條大街小巷，努力爭取市民支持，蘇貞昌沿途向民眾打招呼，路上有許多支持者聽聞車隊要經過家門，放起鞭炮、煙火歡迎蘇貞昌，讓他非常感動。

蘇貞昌除了向市民朋友爭取支持外，也推薦陳永福、廖筱清兩位優秀議員，希望可以一起讓新北市更新更好。

蘇貞昌首次車隊掃街，團隊也進行直播，觀看的網友紛紛留言，「我也是第一次看蘇貞昌車隊掃街」、「每個區都要大贏！」、「蘇市長辛苦了」、「蘇院長真的很有心」等，給蘇貞昌滿滿的支持。