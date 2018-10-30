距離投票日只剩20多天 盧秀燕不但打空戰也打陸戰

盧秀燕（左2）到烏日光明里永興宮辦說明會。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-30 21:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今日晚上在烏日光明里永興宮舉行里民說明會，盧秀燕強調，當選市長後，會恢復老人健保補助、降低地價稅，還有市民花博免門票，對於在地烏日最重視的肉品市場，若烏日人不同意，不會遷至烏日，並且在烏日興建國際級的會展中心 。

雖然距離投票日只剩下20多天，盧秀燕陣營不但持續打空戰，仍不放棄最接近地氣的宮廟及菜市場的拜票行程，盧秀燕陣營表示，空戰要打，大型的陸戰也要顧，但小型的陸戰也要打，本身是烏日媳婦的盧秀燕，非常重視烏日的選情，幾乎每天晚上都在烏日舉辦說明會，就是要「顧本」。

盧秀燕今天在烏日光明里永興宮舉行說明會，雖然很小型，但擔任競選總幹事的顏寬恒也到場拉抬盧的氣勢，而烏日、大肚、龍井的候選人吳瓊華及光明里長候選人賴信忠也陪同盧秀燕拜票。

盧秀燕表示，她是烏日媳婦，也是烏日人，因此希望烏日鄉親站在支持自己的立場，支持她擔任市長。

盧秀燕表示，她當選市長後，不但恢復老人健保補助、市民憑身分證看花博免費及降低地價稅，還有烏日人相當重視的國際會展中心，她上任後一定會在烏日興建國際會展中心，同時，肉品市場若烏日人不同意，她也不會讓肉品市場遷到烏日。

由於盧秀燕陣營幾乎每一天晚上在各宮廟辦說明會，盧秀燕陣營表示，由於日前在屯區已舉辦一場大型造勢場，未來不排除在海線、山城再各舉辦一場大型造勢場，凝具支持的力量。