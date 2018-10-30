政院聚焦5G時代 將帶動產業全面升級

2018-10-30 20:48

〔記者李欣芳／台北報導〕由行政院科技會報辦公室舉行的「5G應用與產業創新策略（SRB）會議」今天鎖定探討「未來行動智慧生活」及「5G智慧應用發展與產業化推動」。與會的經濟部工業局長呂正華指出，5G加上資安不僅可帶動整體網通產業發展，還可支援其他產業數位轉型，帶動台灣產業全面升級。

上午場「未來行動智慧生活」由科技部次長許有進主持。許有進表示，未來人工智慧應用需達到規模化，從雲端滲透到邊緣，並嵌入到多層次應用，關鍵就是靠5G連結。台灣需集中資源，視終端需求發展相關應用，預計將可帶來龐大商機及社會影響力。

科技會報辦公室執秘蔡志宏表示，5G創新發展應從人口、科技、環境變遷的趨勢出發，思考變遷趨勢對各領域帶來的影響，並思考需求面變化所衍生多元應用服務。

與會者對5G結合智慧醫療、影音娛樂、智慧防災等應用表達高度期待，特別是運用5G縮短城鄉資源差距、解決醫療人才短缺、發展遠距聯合值班等議題熱烈討論，並期許5G能真正融入民眾食、衣、醫、住、行、育、樂、工作及安全等生活應用。

下午的「5G智慧應用發展與產業化推動」議題由經濟部次長龔明鑫主持。神通資訊科技董事長蘇亮表示，5G將帶動相關垂直產業的深化創新發展，應用在城市、交通、醫療、路燈等方面。

雲達科技總經理楊麒令建議，政府應以國家資源積極投入開源社群，及早涉入5G前瞻科技，協助企業理解軟體供應鏈。

凌華科技董事長劉鈞說明5G通訊應用將帶動智慧工廠發展，整合擴增實境、自動光學檢查、移動機器人、自動導引車等技術、即時資料分散服務、智動化工業邊緣運算。

集邦科技執行長林啟東表示，台灣5G相關零組件與伺服器市場及就業機會非常龐大，包括智慧城市、工業應用等。