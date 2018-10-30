高市府《港灣高雄12載》電子書曝光 陳菊：堅持要高雄變更好

高市工務局彙整12年來建設成果發表《港灣高雄12載》電子書，細數高雄在過去12年的建設成果。（圖擷自電子書）

2018-10-30 19:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局彙整12年來建設成果發表《港灣高雄12載》，電子書今曝光、預計明天起將在雄工夫臉書專頁公開﹔總統府秘書長陳菊在翻轉力量、擘劃百年高雄為題的序裡指出，為了高雄市民最大利益，她在高雄市長任內心中只有一個念頭，堅持要高雄變的更好，而市府團隊施政與擘劃一本初衷，持續奠基下一個百年高雄的幸福宜居。

工務局長蔡長展感性表示，每個建設都需要一段時間，一本書看似簡單，卻是市府團隊累積12年的辛苦果實，且與市民生活息息相關，除了感謝團隊打拚，也要感謝全體市民支持。

港灣高雄12載、一座宜居城市的打造紀實，全書有77頁，分為4個序、7個篇章，其中包含總統府秘書長陳菊的話，她表示在高雄市長任內，個人自我期許為一個勇於承擔的執行者，許多數十年的舊案，經過市府團隊認真打拚，慶幸都能獲得大多數市民認同、逐一克服。

7個篇章分別為亞洲新灣區、綠色新思維、樞紐再提升、城市森呼吸、宜居新城市、高雄特色建築、榮耀與典範，詳細闡述諸多與市民有關的建設。

《港灣高雄12載》電子書連結