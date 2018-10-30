「醫藥護大聯盟」後援會成立 陳其邁：感謝白色力量相挺

牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷（右）現身力挺陳其邁（左）。（記者王榮祥攝）

2018-10-30 18:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄「醫藥護大聯盟」陳其邁後援會總會今正式成立，高雄市醫、藥、護界代表人物數百人齊聚一堂，表態力挺醫師出身的民進黨高雄市長候選人陳其邁；曾因禮貌性拜會而被操作成倒戈的牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷也出席力挺，強調「全台灣、全世界都知道」謝尚廷與牙醫界力挺陳其邁。

陳其邁指出，醫生救人時不分藍綠，都是白色力量，過去選舉時，醫界長期就是他的後盾，從他過去當立委到現在，這股白色力量就都非常支持他﹔陳其邁也提到，這次有很多醫界前輩和專業團體支持，是過去歷任市長選舉從沒有的現象，非常感謝醫界在選舉最後衝刺階段站出來大力相挺。

牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷表示，經過這兩天新聞，全台灣、全世界都知道他與牙醫界力挺陳其邁。

他回憶，陳其邁14年前擔任高市代理市長，用人只問能力、不分藍綠，現在大家挺陳其邁也是不分藍綠，像榮譽總會長蕭志文就是馬英九總統每來高雄必訪對象﹔過去很多挺藍團體現都傾巢而出，力挺醫師出身的陳其邁。

謝尚廷強調，20幾年來與醫事人員團體站在一起的陳其邁，才是會讓高雄最健康、最幸福的人選，大家要相信高雄。

後援會榮譽理事長蕭志文表示，很高興能代表醫界表達對陳其邁的支持，陳其邁在立委任內非常注重醫護人員權益，希望大家11月24日不分藍綠，支持陳其邁成為高雄市長。

高雄市醫師公會理事長王欽程指出，陳其邁在地深耕、資歷豐富、具備醫療背景、能用醫生眼光精準處理市民問題，是醫界向高雄市民推薦的最佳人選。

陳其邁致詞時表示，昨晚為了醫療政策與大家開會到深夜11時，當選市長後，要將乳癌篩檢年齡從45歲降到40歲；他強調，這才是對症下藥，而不像有人只會隔空亂抓藥。

陳其邁說，醫師誓詞不只是醫師應服膺的理念，更是政治人物該遵守的信仰，所以他從政23年來都服膺於這個理念，未來擔任市長也一樣。

他也提出多項醫療政策一、廣設社區長照據點，提供生活照護與醫療協助；二、偏鄉就醫的便捷交通補助；三、醫療人員執行偏鄉居家醫療的交通費用補助；四、增加偏鄉地區醫療、復健照護的醫療費用補助；五、增加一般老人假牙補助；六、夜班女性工作人員的幼兒夜托補助；七、中低收入及低收入民眾的居家藥事服務補助；八、長照中醫居家針灸、推拿補助等主張。

高雄醫藥護大聯盟陳其邁後援會總會由曾貴海擔任顧問團總團長、陳順勝與蕭志文擔任榮譽總會長、莊維周擔任大高雄總會長、王欽程擔任高雄市總會長、李蜀平擔任藥界總會長、謝尚廷擔任執行總幹事，包括牙醫、中醫、護理師、藥師、醫檢師、藥劑生、西藥、助產師、放射師、臨床心理師、物理治療師、職能治療師、基層醫師、健保診所、高雄大、國防醫大、中國醫大、中山醫大、陽明醫大、北醫、成大、嘉南藥理大學、大仁科大，共數十個醫藥團體出席。