都我的人！反同方扮「假反方」 他們齊痛批：踐踏民主

社民黨議員候選人苗博雅與時代力量議員候選人曾柏瑜齊在臉書上痛批，反同人士「踐踏民主」、「無視民主法治」。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-10-30 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕中選會今日為「愛家公投」的15場電視發表與辯論會進行正、反方代表抽籤，但「伴侶盟」披露，竟有反同陣營人士扮演「假反方」，參與反方抽籤。對此，社民黨議員候選人苗博雅與時代力量議員候選人曾柏瑜齊在臉書上痛批，反同人士「踐踏民主」、「無視民主法治」。

「社團法人台灣伴侶權益推動聯盟」（簡稱「伴侶盟」）今日下午透過臉書表示，在今日下午2點舉行的「愛家公投」電視發表與辯論會的正、反方抽籤當中，有反同人士組成假反方─「反對意見辦公室」，與伴侶盟抽籤競爭反方代表，最後總共15場辯論會中，有9場的反方將會由假反方擔任，伴侶盟僅能以反方出席6場。

社民黨台北市大安文山區議員候選人苗博雅批評，反同陣營的作為「摧毀民主精神」，反同方既然認為自己是正確的，「為何要派人反串？為何不敢辯論？不敢接受檢驗？不敢接受挑戰？」只會「鑽制度的漏洞，玩殘公投」，認為反同公投不只是反同，更是「踐踏民主」。

時代力量新北市第8選區議員候選人曾柏瑜則認為電視發表與辯論會的初衷，是希望公投議題能夠透過辯論的方式被民眾充分了解，「辯論台上若出現兩個正方在演戲，那是何等荒謬的場面？」，痛批愛家公投的支持者「無視民主法治」，愛家公投也經不起大眾的檢驗。

不少民眾都表示，「太誇張了」、「傻眼」，有網友批評反同人士「當電視辯論會是大學辯論社嗎？」，反問反同人士用作弊的手段逃避檢驗「要怎麼教小孩？」，也有不少網友質疑，中選會在抽籤時「難道沒有檢驗、避免這種狀況的方法嗎？」。