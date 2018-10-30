「以核養綠」公投案 雲林4位縣長候選人態度不同

國民黨雲林縣長候選人張麗善與「以核養綠」公投領銜人黃士修一起召開記者會，請大家支持「以核養綠」公投案。（記者黃淑莉攝）

2018-10-30 20:32

［記者黃淑莉／雲林報導］年底九合一大選綁公投，共有10件公投案，其中「以核養綠」公投領銜人黃士修今天與雲林縣長候選人張麗善共同召開記者會，呼籲大家年底公投支持「以核養綠」公投案。

張麗善指出，中央為兌現「2025廢核」政策，火力全開推動綠能，這樣躁進可能造成台灣電力不穩、電價高昂，合理電價、穩定電力才是奠定台灣經濟發展基石，因此她支持「以核養綠」循序漸進發展綠能，呼籲大家11月24日公投投票，在第16案蓋上同意章。

黃士修指出，中央的綠能政策太躁進，「以核養綠」公投案得來不易，也是台灣民主史上的里程碑，跟其他公投案不同，「以核養綠」是複決案，只要公投通過，三天後電業法第95條第1項「2025廢核條款」自動作廢，是最有感、影響生活最大的公投。

無黨籍雲林縣長候選人王麗萍支持非核家園，她強調，廢核已訂出期程，不應為核電找續存理由，所以她反對「以核養綠」。

民進黨籍雲林縣長候選人李進勇則是透過雲林縣府新聞處長張凱傑指出，雲縣府以「綠能首都」為施政理念，「台西綠能專區計畫」除配合國家能源政策邁向乾淨家園外，更重要是解決台西區閒置開發問題，帶動地方發展。

無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜說，核能電廠運轉中的維持現狀，停止的也不應再使用，讓核能電廠隨時間淘汰。