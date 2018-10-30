外交部改革外館急難救助 籲國人優先撥打0800專線

外交部改革急難救助機制，呼籲國人優先撥打0800緊急專線。（記者呂伊萱攝）

2018-10-30 18:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部檢討外館急難救助機制與效能，研擬修改行政規則。外交部主秘李光章今天表示「不便不等於危難」，最核心的概念是確認外館急難救助的合理範圍以「維護旅外國人生命相關」為準，盼減少濫用外交資源情形。另，李光章也定調，即日起將現有的桃機緊急聯絡中心定位為「Call Center」，呼籲國人優先撥打0800專線，強化急難救助效能。

關西機場事件後，李光章今召開記者會，說明外交部針對外館急難救助機制與效能的改革作法。李光章說，外館與緊急聯絡中心一年估計約接到13萬到15萬通求助電話，真正的急難案件則約6000件，超過9成都非急難案件。李光章說，此次改革核心目標在於「課責合理、救助有效」，最核心的概念就是確認外館急難救助的合理範圍以「維護旅外國人生命」為準，盼減少濫用外交資源情形。

李光章舉例說，若護照遺失、但要搭飛機回國，屬於一般性的困擾，「不便不等於危難」，不需要半夜打電話給外館或緊急聯絡中心。針對此類一般性的困難，外交部參考日本做法，將編製「自行處理旅外不便」文宣，例如遺失錢包或護照後，提供處理程序建議給國人參考。

李光章也說明，外交部正研擬修改「旅外國人急難救助實施要點」；未來急難案件定義由外交部或駐外機構認定。可提供協助內容則將「協助犯罪案件受害者報警」改為「協助重大犯罪案件受害者報警並轉介司法或社福單位協助」。

另，外交部也新增可提供救助內容，例如若國人遭外國政府逮捕、拘禁，在當事人要求以及該國政府同意之下，外館行使領事探視權。以及發生不可抗力事件時，如天災、事變、戰爭或內亂時，外館提供因應資訊與必要協助。至於原先的「其他協助事項」，則明確定義範圍為「維護國人生命及人身安全」的必要協助。

目前急難救助專線分為桃機緊急聯絡中心與外館手機，李光章今天宣布，為落實急難救助案件分流與追蹤，即日起將桃機緊急聯絡中心定位為「Call Center」，呼籲國人優先撥打，也將逐案編號方便追蹤。若遇大型災難，李光章也說，外交部已和中華電信確認，將可迅速擴增接聽能量，自目前的兩線路增加到數十線路，避免民眾等候。

李光章也說，緊急聯絡中心與外館急難手機都將全面設置錄音功能，若發生爭議，以利快速釐清真相，保障求助民眾與駐外同仁雙方權益。另若有必要則設置任務型的「重大爭議事件評議委員會」，邀請外聘委員檢視事件。

國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095（諧音「你幫我、你救我」），自國外撥打回國須自付國際電話費用並加886；「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話則為0800-0885-0885（諧音「你幫幫我、你幫幫我」），目前適用於日本等22個國人最常去的國家。